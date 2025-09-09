إعلان

نائب محافظ الأقصر: تقديم كافة التسهيلات لأسر الضحايا والمصابين في حادث انقلاب الأتوبيس

02:42 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

زار الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، المصابين في حادث انقلاب أتوبيس الركاب بالطريق الصحراوي الشرقي، بمستشفى الكرنك الدولي، للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

واطمأن نائب المحافظ خلال جولته على جميع المصابين، إذ استمع لشرح من الأطباء حول حالتهم الصحية وخطط العلاج، مؤكدًا على تقديم كل أوجه الرعاية الطبية والدعم النفسي لهم ولذويهم.

كما وجه الدكتور هشام أبو زيد بمتابعة حالة المصابين أولًا بأول، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لأسر الضحايا والمصابين بالتنسيق مع الجهات المختصة، معربًا عن خالص تعازيه لأسر المتوفين وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

كان الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة الأقصر، قد شهد اليوم الثلاثاء، حادث انقلاب أتوبيس نقل ركاب كان متجهًا إلى القاهرة، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 34 آخرين بإصابات متنوعة.

تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الكرنك الدولي، فيما أودعت جثامين الضحايا بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

