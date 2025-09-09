إعلان

مدير أمن الأقصر يزور مصابي حادث انقلاب الأتوبيس بمستشفى الكرنك الدولي- صور

02:31 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
    مدير أمن الأقصر
    مدير أمن الأقصر
الأقصر - محمد محروس:

زار اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، المصابين في حادث انقلاب أتوبيس الركاب بالطريق الصحراوي الشرقي، بمستشفى الكرنك الدولي، للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

واطمأن مدير الأمن خلال جولته على جميع المصابين، موجّهًا بسرعة توفير كافة سبل الدعم والرعاية الطبية العاجلة لهم، كما تابع إجراءات تأمين موقع الحادث وسير عمليات نقل المصابين.

وأكد مدير أمن الأقصر، أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لكشف ملابسات الحادث بالتنسيق مع الجهات المختصة، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

