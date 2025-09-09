إعلان

بحضور وزير الرياضة.. محافظ الإسماعيلية يستضيف منتخب مصر بالقرية الأولمبية- صور

02:09 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
    منتخب مصر بالقرية الأولمبية
    منتخب مصر بالقرية الأولمبية
الإسماعيلية- أميرة يوسف:

استضاف اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بعثة منتخب مصر المشارك بكأس العرب، على هامش معسكر الفريق بمحافظة الإسماعيلية، استعدادًا للمشاركة في كأس العرب مطلع ديسمبر المقبل، بالقرية الأولمبية بالإسماعيلية.

حضر الاستضافة كلا من: الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والفريق أشرف عطوة نائب رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، واللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، والمهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، والعميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، وقدامى لاعبي النادي الإسماعيلي الكابتن فوزي جمال، الكابتن حمزة الجمل، والكابتن حسني عبدربه، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

والتقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بلاعبي المنتخب المصري والجهاز الفني بقيادة الكابتن حلمي طولان، بالقرية الأوليمبية بالإسماعيلية، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العرب التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

أكد وزير الشباب والرياضة حرص الدولة على توفير كافة أوجه الدعم للمنتخبات الوطنية، مشيرا إلى أن المنتخب المصري المشارك في البطولة يمثل إضافة جديدة لكرة القدم المصرية، ويعكس استراتيجية واضحة لتوسيع قاعدة الاختيار وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين.

وأوضح أن الوزارة لن تدخر جهدا في تذليل أي عقبات من أجل ضمان أفضل استعداد قبل خوض المنافسات العربية، بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم.

من جانبه، رحب اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالمنتخب في القرية الأوليمبية التي تُعد واحدة من أبرز المنشآت الرياضية الحديثة في مصر، مشيدا بالروح العالية التي يتمتع بها اللاعبون عقب فوزهم الودي الأخير على منتخب تونس، متمنياً للفريق التوفيق ورفع اسم مصر عالياً في المحافل العربية.

ويتزامن استقبال المنتخب الوطني المشارك بكأس العرب، مع افتتاح المرحلة الأولى من أعمال تطوير القرية الأوليمبية بالإسماعيلية.

