

الأقصر - محمد محروس:

كشف شهود عيان تفاصيل جديدة حول حادث انقلاب أتوبيس نقل الركاب الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة الأقصر، وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 34 آخرين.

أكد شهود العيان، أن السائق حاول أخذ دوران قبل محور اللواء سمير فرج، إلا أن السرعة الزائدة أفقدته السيطرة على عجلة القيادة، ما أدى إلى انقلاب الأتوبيس بشكل مفاجئ.

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة الأقصر، بـ26 سيارة إسعاف إلى موقع حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي، وذلك لنقل المصابين وحالات الوفاة إلى المستشفيات.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالواقعة، إذ انتقلت على الفور قوة من الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات.

تم نقل حوالي 20 مصابًا إلى مستشفى الكرنك الدولي لتلقي الرعاية الطبية، وجارٍ استكمال نقل باقي المصابين، فيما تم إيداع جثامين الضحايا بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لإزالة آثار الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها، كما تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابساته.