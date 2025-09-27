بالصور- اللواء إسلام الصياد يتابع عمليات إخماد حريق بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورًا اليوم السبت، للواء شرطة بزيه الميري أبيض اللون وهو يتابع أعمال جهود رجال الحماية المدنية في السيطرة على حريق منطقة الحميدي بحي العرب في محافظة بورسعيد.

وظهر في الصور التي تداولها أبناء بورسعيد على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اللواء إسلام الصياد، مساعد مدير أمن بورسعيد، وهو يتابع جهود إطفاء الحريق وإنقاذ المواطنين وفرض كردون أمني لحماية المواطنين من سكان المنطقة.

وكان مستشفى السلام بورسعيد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وصل إليه جثة الفتاة: نورا محمد الدسوقي 36 عامًا، والمصابين: مختار السيد أحمد عبد الخالق، مصاب باختناق، وفوزية محمد حلمى 66 عامًا، مصابة باختناق، إثر حريق عقار خشبي قديم بمنطقة الحميدي.

يشار إلى أنه ورد بلاغ إلى اللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، يفيد باندلاع حريق في عقار خشبي بتقاطع شارع الحميدي وطولون في نطاق حي العرب، فانتقل رجال الحماية المدنية ونجحوا في السيطرة على الحريق.