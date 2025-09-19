الشاهدة الوحيدة ماتت.. ارتفاع ضحايا "مذبحة أطفال نبروه" إلى 4 قتلى

الدقهلية - رامي محمود:

ارتفع عدد ضحايا "مذبحة نبروه" الأسرية إلى 4 قتلى، بعدما لفظت زوجة الأب أنفاسها الأخيرة، اليوم الجمعة، متأثرة بإصابتها بـ 16 طعنة على يد زوجها، الذي أنهى في وقت سابق حياة أطفاله الثلاثة.

كانت الزوجة، وتُدعى نجوى ع.م (53 عامًا)، قد نُقلت إلى مستشفى الطوارئ الجامعي في حالة حرجة، إلا أن محاولات إنعاشها باءت بالفشل.

تعود تفاصيل الواقعة المروعة إلى فجر اليوم، عندما أقدم الأب "ع. ا"، 38 عامًا، على قتل أطفاله الثلاثة (مريم ومعاذ ومحمد) خنقًا وطعنًا بسلاح أبيض داخل شقتهم بمنطقة البر الشرقي في نبروه.

وكشف شهود عيان أن والدة الأطفال الحقيقية توفيت منذ 5 سنوات أثناء ولادة طفلها الأخير، وأن الزوجة الضحية كانت تتولى رعايتهم. وكان الجيران قد أبلغوا الشرطة بعد سماعهم صرخات واستغاثات من داخل الشقة.

تم إيداع جثامين الأطفال مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وجثمان الزوجة بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الطوارئ الجامعي، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وبدأت في استجواب المتهم لكشف دوافع جريمته.