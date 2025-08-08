حملة لتنظيف محمية نبق بشرم الشيخ من المخلفات الصلبة

جنوب سيناء- رضا السيد:

أطلقت وزارة البيئة حملة بمحمية نبق التابعة لمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، للتخلص من المخلفات، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بالمتابعة الدورية للمحميات الطبيعية وصون الموارد البيئية.

وقال مبروك الغمريني، رئيس مدينة شرم الشيخ، إنه جرى إطلاق الحملة من خلال الإدارة العامة لمحميات سيناء عن طريق قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة شرم الشيخ، وجرى خلالها جمع كميات كبيرة من المخلفات الصلبة، ونقلها إلى مقلب القمامة الخاص بالمدينة.

وأوضح رئيس المدينة، إن القائمين بحملة النظافة حرصوا على حث زوار المحمية بالحفاظ عليها، وصون التنوع البيولوجي بها، كون حماية الموارد الطبيعية تعد من أهم أولويات القيادة السياسية.

وأكد أن الحملة استهدفت إزالة المخلفات الصلبة داخل نطاق المحمية، و تنفيذ أنشطة توعية بيئية للزوار والسكان المحليين، وتحسين البيئة داخل المحمية، وإشراك المجتمع المحلي في جهود صون الموارد الطبيعية.

جدير بالذكر، أن محمية نبق تقع على بعد 40 كيلومتر شمال مدينة شرم الشيخ، وتعد من أهم المحميات في مصر، لما تتميز به من أنظمة بيئية متنوعة، وتتضمن الشعاب المرجانية، غابات المانجروف، الكائنات البحرية والبرية النادرة، و،بيئات جبلية و صحراوية، والطيور المهاجرة والمقيمة.