انتشال جثمان شاب من أسيوط غرق في نهر النيل بإسنا - صور

الأقصر – محمد محروس:

تمكنت فرق الإنقاذ النهري بمدينة إسنا، اليوم الجمعة، من انتشال جثمان شاب غرق في مياه نهر النيل أمام ميناء الملك فاروق بقرية وابورات المطاعنة جنوب محافظة الأقصر.

وتلقت مديرية الأمن بلاغًا يفيد بغرق الشاب محمد محمد سيد محمد، البالغ من العمر 29 عامًا، من أبناء قرية درنكة بمحافظة أسيوط، أثناء استحمامه في النيل خلال فترة استراحة العمل، حيث كان يعمل عاملًا أجريًا ضمن مشروع حفر خط الصرف الصحي بالقرية. وبسبب شدة حرارة الطقس، قرر النزول إلى النهر للاستحمام، إلا أن تيار المياه جرفه واختفى عن الأنظار.

وانتقلت فرق الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث وبدأت أعمال البحث التي استمرت عدة ساعات، حتى تم العثور على الجثمان وانتشاله، في ظل حالة من الحزن بين زملائه وأهالي المنطقة.

وانتقل إلى موقع الحادث كل من اللواء محمد رفعت مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والعميد أسر البطراوي مأمور مركز شرطة إسنا، والمقدم محمد المغربي رئيس مباحث المركز، والرائد علي شعبان رئيس وحدة الحماية المدنية والإنقاذ النهري بإسنا، وعدد من ضباط الشرطة.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.