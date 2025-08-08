إعلان

انتشال جثمان شاب من أسيوط غرق في نهر النيل بإسنا - صور

09:12 م الجمعة 08 أغسطس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    انتشال جثمان شاب من أسيوط غرق في نهر النيل بإسنا
  • عرض 4 صورة
    انتشال جثمان شاب من أسيوط غرق في نهر النيل بإسنا
  • عرض 4 صورة
    انتشال جثمان شاب من أسيوط غرق في نهر النيل بإسنا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الأقصر محمد محروس:

تمكنت فرق الإنقاذ النهري بمدينة إسنا، اليوم الجمعة، من انتشال جثمان شاب غرق في مياه نهر النيل أمام ميناء الملك فاروق بقرية وابورات المطاعنة جنوب محافظة الأقصر.

وتلقت مديرية الأمن بلاغًا يفيد بغرق الشاب محمد محمد سيد محمد، البالغ من العمر 29 عامًا، من أبناء قرية درنكة بمحافظة أسيوط، أثناء استحمامه في النيل خلال فترة استراحة العمل، حيث كان يعمل عاملًا أجريًا ضمن مشروع حفر خط الصرف الصحي بالقرية. وبسبب شدة حرارة الطقس، قرر النزول إلى النهر للاستحمام، إلا أن تيار المياه جرفه واختفى عن الأنظار.

وانتقلت فرق الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث وبدأت أعمال البحث التي استمرت عدة ساعات، حتى تم العثور على الجثمان وانتشاله، في ظل حالة من الحزن بين زملائه وأهالي المنطقة.

وانتقل إلى موقع الحادث كل من اللواء محمد رفعت مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب، والعميد أسر البطراوي مأمور مركز شرطة إسنا، والمقدم محمد المغربي رئيس مباحث المركز، والرائد علي شعبان رئيس وحدة الحماية المدنية والإنقاذ النهري بإسنا، وعدد من ضباط الشرطة.

جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى إسنا التخصصي، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غرق شاب أسيوط اسنا انتشال جثمان شاب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذيرات ووقف تصدير السلاح… كيف استقبل العالم خطة إسرائيل لاحتلال غزة؟