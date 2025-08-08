"حسن الخاتمة".. وفاة إمام مسجد بالشرقية على المنبر أثناء خطبة الجمعة

الشرقية - ياسمين عزت:

سادت حالة من الحزن بين أهالي محافظة الشرقية اليوم الجمعة، عقب وفاة الشيخ السيد جودة عبده، إمام وخطيب مسجد الكبير بعزبة خليل موسى التابع لأوقاف الزقازيق، أثناء إلقائه خطبة الجمعة.

وأكد المصلون الذين حضروا الخطبة، أن الشيخ الراحل توفي وهو على المنبر، في مشهد وصفوه بـ"حسن الخاتمة" التي تليق بسيرته الطيبة وسمعته الحسنة بين أهالي القرية.

الشيخ السيد جودة، الذي شهد له الجميع بحسن الخلق والسيرة العطرة، كان أحد أئمة وزارة الأوقاف المخلصين، وظل يخدم مسجده وأهل منطقته حتى اللحظات الأخيرة من حياته

وفي سياق متصل، نعى الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، الفقيد بكلمات مؤثرة، مؤكدًا أنه كان محبوبًا من مرؤوسيه والأهالي، وأن وفاته تركت أثرًا بالغًا في قلوب الجميع.





