عروض فنية واستعراضية تضيء افتتاح مهرجان المانجو بالإسماعيلية -صور

الإسماعيلية –أميرة يوسف:



أعطى اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الجمعة، إشارة انطلاق فعاليات مهرجان الإسماعيلية للمانجو في نسخته الثالثة، والذي تنظمه المحافظة وسط أجواء احتفالية مبهرة أمام المبنى القديم لديوان عام المحافظة بشارع محمد علي.



شارك في الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والنائب أحمد دندش عضو مجلس النواب عن المحافظة.



كما حضر الاحتفال عدد من سفراء وقناصل الدول الأجنبية بمصر، من بينهم ممثلو سيراليون، القنصلية الصينية بالقاهرة، سريلانكا، بنجلاديش، الاتحاد الأوروبي، النرويج، الكويت، أوزبكستان، لاتفيا، السويد، الهند، ماليزيا، اليابان، جمهورية التشيك، باكستان، إندونيسيا، تركيا، والفلبين.



بدأت الفعاليات بعروض للفنون الشعبية، أعقبها عرض لشباب “الإسماعيلية سكيترز”، وفقرة لفريق الإسماعيلية للدراجات، بالإضافة إلى عرض موتوسيكلات “الرايس”، وسط تفاعل جماهيري كبير.



ووجّه المحافظ الشكر لجميع المشاركين والمنظمين ورعاة المهرجان على جهودهم في إنجاح هذا الحدث، معربًا عن سعادته بالمشاركة الواسعة من الوفود الأجنبية هذا العام، ومؤكدًا أن المحافظة تسعى خلال السنوات المقبلة لتقديم فعاليات أكبر وأكثر تنوعًا.



وأوضح “أكرم” أن مهرجان المانجو يهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية هذا المحصول الذي يمثل أكثر من 36% من إجمالي المساحة المزروعة بالمانجو في مصر، ما يرسخ مكانة الإسماعيلية كمركز رئيسي لإنتاج وتصدير المانجو. وأشار إلى أن المحافظة تنتج أكثر من 720 ألف طن سنويًا على مساحة تقترب من 120 ألف فدان، وتصدر نحو 40% من إجمالي صادرات مصر من المانجو إلى 50 دولة، من بينها السعودية، ودول الخليج، وتركيا، والبرازيل، حيث تصدر الإسماعيلية وحدها 26 ألف طن طازج و55 ألف طن مصنع.



وأكد أن فعاليات هذا العام تتضمن أنشطة متنوعة، ومعارض للترويج السياحي، وفتح قنوات للتواصل بين المزارعين والمصدرين والملحقين التجاريين؛ بهدف إبرام اتفاقيات تصديرية جديدة.



كما تفقد الحضور معرضًا يوثق تاريخ الإسماعيلية، واطلعوا على خطط تنمية السياحة بالمحافظة، بمشاركة أمل رجب مديرة مكتبة مصر العامة، والدكتورة دينا ياقوت، وأحمد فيصل مدير الشئون الدينية بالمحافظة، وعدد من محبي المدينة.



وعقب الافتتاح، انطلق أتوبيس يحمل شعار المهرجان ويضم الضيوف والبلوجرز، في جولة شملت عروضًا موسيقية، وديفيليه احتفالي امتد من أمام الديوان العام وصولًا إلى منطقة الحدائق المفتوحة بنمرة 6