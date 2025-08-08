الحماية المدنية تسيطر على حريق بالمنوفية التهم مواشي -صور

المنوفية- أحمد الباهي:

دفعت الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الجمعة، بسيارتي إطفاء، للسيطرة على حريق هائل نشب بقرية كفر الباجور بدائرة مركز الباجور، وعقب جهود مضنية تمكنت من إخماده.

وانتقل لموقع الحريق محمد عزت نائب رئيس مركز الباجور لشئون القرى، برفقة العميد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، وأمكن إخماد الحريق إلا أنه تسبب في نفوق عدد من المواشي.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.