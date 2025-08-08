إعلان

بالأعلام والتيشرتات الخضراء.. جماهير المصري تؤازر فريقها أمام الاتحاد في السويس

08:21 م الجمعة 08 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    جماهير المصري تؤازر فريقها أمام الاتحاد
  • عرض 5 صورة
    جماهير المصري تؤازر فريقها أمام الاتحاد
  • عرض 5 صورة
    FB_IMG_1754670800791
  • عرض 5 صورة
    جماهير المصري تؤازر فريقها أمام الاتحاد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تحرك المئات من جماهير النادي المصري من محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، في طريقهم إلى السويس لمؤازرة فريقهم أمام نادي الاتحاد في الجولة الأولى من المرحلة الأولى من دوري نايل.

وارتدت جماهير النادي المصري التيشرتات الخضراء رافعين أعلام النادي ومرددين هتافات: "أوه مصراوي.. العب يا مصري .. يارب العالمين رجعنا منصورين .. حي حي جمهور المصري جاي".

ويقود المباراة تحكيميًا حكم ساحة: أمين عمر، ومساعد حكم أول: سمير جمال، ومساعد حكم ثان: أحمد زيدان، وحكم رابع: جلال أحمد، وحكم تقنية الفيديو: وائل فرحان، ومساعد حكم تقنية الفيديو: محمد ناصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جماهير المصري تؤازر فريقها مباراة المصري والإتحاد موعد مباراة المصري والإتحاد جماهير النادي المصري المرحلة الأولى من دوري نايل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذيرات ووقف تصدير السلاح… كيف استقبل العالم خطة إسرائيل لاحتلال غزة؟