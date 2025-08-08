بورسعيد - طارق الرفاعي:

تحرك المئات من جماهير النادي المصري من محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، في طريقهم إلى السويس لمؤازرة فريقهم أمام نادي الاتحاد في الجولة الأولى من المرحلة الأولى من دوري نايل.

وارتدت جماهير النادي المصري التيشرتات الخضراء رافعين أعلام النادي ومرددين هتافات: "أوه مصراوي.. العب يا مصري .. يارب العالمين رجعنا منصورين .. حي حي جمهور المصري جاي".

ويقود المباراة تحكيميًا حكم ساحة: أمين عمر، ومساعد حكم أول: سمير جمال، ومساعد حكم ثان: أحمد زيدان، وحكم رابع: جلال أحمد، وحكم تقنية الفيديو: وائل فرحان، ومساعد حكم تقنية الفيديو: محمد ناصر.