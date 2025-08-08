شواطئ الإسكندرية "خلية نحل".. صور ترصد زحام الصيف في بحري أبو العباس

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تصوير- حازم جودة:

تتحول شواطئ الإسكندرية، عروس البحر المتوسط، خلال فصل الصيف إلى خلية نحل تعج بالحياة والزائرين، حيث تتوافد مئات الآلاف من الأسر والمصطافين من مختلف المحافظات للبحث عن نسمة هواء باردة ولحظات من الاستجمام بعيدًا عن حرارة الصيف الحارقة.

وترصد عدسة "مصراوي" في منطقة بحري أبو العباس، المشهد المعتاد في هذا الوقت من العام، حيث يصطف المواطنون على الشاطئ، بعضهم يجلس على الرمال يستمتع بالشمس، وآخرون ينزلون إلى المياه للاستمتاع بالسباحة، وفي الخلفية، تتناثر المراكب والقوارب في مشهد يجمع بين جمال البحر وحركة المصطافين.

وتتنوع شواطئ الإسكندرية الـ66، التي تمتد على ساحل بطول 40 كيلو مترًا، بين الشواطئ السياحية والمميزة والمجانية، مما يجعلها وجهة مثالية للأسر المتوسطة ومحدودي الدخل الذين يبحثون عن قضاء عطلة صيفية ممتعة بأقل التكاليف.

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عن تثبيت أسعار دخول الشواطئ للموسم الثالث على التوالي، في محاولة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وتتراوح أسعار الدخول بين 5 جنيهات للشواطئ العامة و10 جنيهات لشواطئ "الخدمة لمن يطلبها"، وصولًا إلى 25 جنيهًا للشواطئ السياحية.

ولضمان الالتزام بالأسعار المعلنة، تقوم إدارة السياحة والمصايف بجولات تفتيشية مكثفة على الشواطئ، مع التشديد على ضرورة عدم تحصيل أي إكراميات إضافية ووضع لوحات واضحة توضح أسعار الخدمات المقدمة.

وفي محاولة للتغلب على التكدس عند بوابات الشواطئ، قامت الإدارة بتفعيل خدمة الحجز الإلكتروني عبر موقعها الرسمي، وهو ما يتيح للمواطنين حجز أماكنهم مسبقًا وتحديد عدد المرافقين، مما يسهل عليهم الوصول للشاطئ ويقلل من الازدحام.