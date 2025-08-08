الإسماعيلية ترحب بوزير الشباب وسفراء أجانب في مهرجان المانجو الثالث

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

استقبل اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، بمكتبه في ديوان عام المحافظة القديم بشارع محمد علي، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وذلك في إطار احتفالات الإسماعيلية بالنسخة الثالثة من مهرجان المانجو 2025.

كما رحّب المحافظ بعدد من سفراء وقناصل الدول الأجنبية بجمهورية مصر العربية، من بينهم ممثلو سيراليون، القنصلية الصينية بالقاهرة، سريلانكا، بنجلاديش، الاتحاد الأوروبي، النرويج، الكويت، أوزبكستان، لاتفيا، السويد، الهند، ماليزيا، اليابان، جمهورية التشيك، باكستان، إندونيسيا، تركيا، والفلبين، وذلك للمشاركة في فعاليات المهرجان المقام على أرض المحافظة.

وحضر الاستقبال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والمهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وأحمد دندش عضو مجلس النواب عن المحافظة.

وأعرب الحضور من السفراء والوفود الأجنبية عن سعادتهم بالمشاركة في المهرجان وحفاوة الاستقبال.

وأكد المحافظ أن الإسماعيلية تُعد في المقام الأول محافظة زراعية، لما تنتجه من محاصيل متميزة مثل الفراولة، والبرتقال، والسمسم، والفول السوداني، مشيرًا إلى أن مهرجان المانجو يعكس أهمية هذا المحصول الذي أصبح من أبرز الصادرات الزراعية المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح أن المساحة المزروعة بالمانجو في الإسماعيلية تمثل أكثر من 36% من إجمالي المساحة المزروعة بالمحصول في مصر، ما يعزز مكانتها كمركز رئيسي لإنتاج وتصدير المانجو، إذ تنتج المحافظة أكثر من 720 ألف طن سنويًا على مساحة تقترب من 120 ألف فدان. وتبلغ صادراتها نحو 40% من إجمالي صادرات مصر من المانجو، حيث يتم تصدير 26 ألف طن من المانجو الطازج و55 ألف طن من المنتجات المصنعة إلى 50 دولة، من بينها السعودية ودول الخليج وتركيا والبرازيل.

واختتم المحافظ حديثه متمنيًا للضيوف قضاء وقت مميز في المهرجان، والاستمتاع بمعالم الإسماعيلية السياحية وأجوائها المميزة.