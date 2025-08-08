الإنقاذ النهري بالشرقية ينتشل جثمان شاب غرق في مياه المنير

الشرقية - ياسمين عزت:

انتشلت فرق الإنقاذ النهري في محافظة الشرقية، جثة لشاب ثلاثيني غرق في مياه قرية المنير بنطاق مركز شرطة مشتول السوق بالقرب من كوبري الهويس بعد بحث مكثف منذ أمس الخميس.

وكانت مديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا من مركز شرطة مشتول السوق يفيد بتلقيه بلاغا من نجدة الشرطة يفيد بغرق شاب في مياه المنير.

ودفعت الجهات الأمنية بفرق الإنقاذ النهري التي كثفت البحث منذ لحظة البلاغ حتى تم العثور على الجثة، وتبين أن الغريق يدعى أحمد بركات 30 سنة من قرية الزوامل بمركز بلبيس بعد أن تحرر المحضر القانوني اللازم الذي يحمل رقم 2181 إداري مشتول السوق، ويحمل رقم 195 أحوال وتم تسليم الجثمان لذويه بعد الانتهاء من تصاريح الدفن.