القبض على تاجر فراخ بقنا بتهمة التعدي جنسيًا على تلميذ وتصويره

05:56 م الجمعة 08 أغسطس 2025

أرشيفية

قنا- عبدالرحمن القرشي :

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على تاجر فراخ بتهمة استدراج تلميذ والتعدي عليه جنسيًا وتصويره فيديو خلال التعدي عليه، في بندر فرشوط، محافظة قنا.

جاءت البداية، عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة فرشوط يفيد بورود بلاغ من مواطن يتهم جاره بالتعدي جنسيًا على ابنه في بندر فرشوط.

وبعد الفحص والتحريات تبين أن المجني عليه يبلغ من العمر 12 عامًا، والمتهم في الواقعة جاره تاجر فراخ، في الخمسينيات من عمره، استدرجه لمنزله وتعدى عليه جنسيًا وصوره فيديو في دائرة بندر فرشوط.

وجرى القبض على المتهم والتحفظ على الفيديو وفحص هاتف المتهم بالكامل، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

