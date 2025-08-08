جنوب سيناء ترفع درجة الاستعداد لامتحانات الدور الثاني للإعدادية

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء الانتهاء من جميع الاستعدادات لانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية، والمقرر أن تبدأ غدًا السبت.

وقال عادل عطا، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن المطبعة السرية، ولجنة النظام والمراقبة، ولجنة الإدارة وشئون الطلاب، أتموا كافة الاستعدادات الخاصة ببداية الامتحانات.

وأكد وكيل الوزارة، في تصريح صحفي اليوم، أن 1220 طالبًا وطالبة لهم حق دخول امتحانات الدور الثاني، موزعين على 19 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية المختلفة، بواقع 4 لجان في مدينة طور سيناء، و3 لجان في رأس سدر، ولجنتين في شرم الشيخ، ومثلها في مدن دهب، ونويبع، وكاترين، وأبورديس، وأبو زنيمة.

من جانبه، أوضح عصام رجب، مدير التعليم العام بديوان المديرية، أنه تم إخطار جميع الإدارات التعليمية بمقرات اللجان في كل مدينة، حتى يتسنى لها إخطار الطلاب بمقار أداء الامتحانات وفقًا للجدول المرفق.





