تنسيق كامل بين سوهاج والجيزة وبني سويف لعلاج مصابي حادث الكريمات

سوهاج - عمار عبد الواحد:

يتابع اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن كثب تطورات الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم على طريق الكريمات، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، أغلبهم من أبناء مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

ووجّه المحافظ بسرعة التنسيق مع مديريتَي الصحة في محافظتَي الجيزة وبني سويف، لضمان تقديم الرعاية الطبية العاجلة واللازمة لجميع المصابين، ومتابعة حالاتهم أولًا بأول، مع التأكيد على تسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج تصاريح الدفن للمتوفين، وتيسير عودة الجثامين إلى ذويهم بالتنسيق مع مرفق الإسعاف.

كما وجه المحافظ مختلف الجهات المعنية بالمحافظة بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي الكامل لأسر الضحايا، وتوفير ما يلزم من خدمات في هذا الشأن.

يُذكر أن 29 من المصابين قد غادروا المستشفيات بعد تلقيهم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة وتحسن حالتهم، فيما تستمر المتابعة لبقية الحالات بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة.

وينعى اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، ببالغ الحزن والأسى أسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.