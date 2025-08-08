محافظ الإسماعيلية يتابع اللمسات الأخيرة لانطلاق مهرجان المانجو - صور

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أجرى اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اليوم الجمعة، جولة ميدانية لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق النسخة الثالثة من مهرجان الإسماعيلية للمانجو.

وأكد المحافظ على توفير جميع سبل الراحة لأهالي المحافظة وزوارها، للاستمتاع بأجواء الإسماعيلية المميزة، وحدائقها وشواطئها خلال يوم الجمعة، إلى جانب حضور فعاليات المهرجان مساءً.

وشدَّد المحافظ على رفع حالة الاستعداد في مختلف قطاعات المحافظة، لضمان ظهور الإسماعيلية بالمظهر الحضاري اللائق الذي يعكس تاريخها العريق وتراثها المميز، مشيرًا إلى أهمية إبراز مكانة المانجو الإسماعلاوي كأحد رموز الهوية الزراعية للمحافظة.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان في تمام الخامسة مساءً، أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم بشارع محمد علي في حي أول، بكرنفال شعبي يشارك فيه عدد من الوزراء والمحافظين، إلى جانب أعضاء البعثات الدبلوماسية بمصر، فضلًا عن عروض شعبية وأسواق مفتوحة لبيع المانجو بأسعار مخفضة بحدائق نمرة 6.

وتُختتم الفعاليات بـالملتقى التصديري، الذي تستضيفه القرية الأولمبية بالإسماعيلية، لمناقشة آفاق تعزيز صادرات المانجو المصرية إلى الأسواق العالمية.