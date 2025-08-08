معجزة طبية في السويس.. إنقاذ عين فني بعد إصابته أثناء العمل (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

نجح فريق جراحة العيون بمجمع السويس الطبي، اليوم الجمعة، في إجراء عملية طارئة ودقيقة لعامل أُصيب بمسمار معدني في عينه أثناء عمله بإحدى الشركات بمنطقة السخنة.

وكان مرفق إسعاف السويس قد استقبل العامل المصاب، البالغ من العمر 37 عامًا، بقسم الطوارئ، وأفادت الفحوصات الأولية بأن المسمار المعدني اخترق قرنية العين اليسرى واستقر داخلها.

وكشف الفحص الطبي أن الإصابة أدت إلى قطع في قرنية العين والحدقة، بالإضافة إلى انفصال في شبكية العين بسبب قرب المسمار منها. وعلى الفور، جرى تجهيز المريض ونقله إلى غرفة العمليات تحت تأثير التخدير الكلي.

وتمكن الفريق الطبي من إيقاف النزيف من المحفظة الأمامية للعين اليسرى، وتقطيب ثقب القرنية، واستخراج المسمار بنجاح، مع الحفاظ على الشبكية. وقد استعاد المريض الرؤية بشكل واضح بعد تماثله للشفاء.

ترأس الفريق الطبي الدكتور محمد عبد الحميد، رئيس قسم الرمد بمجمع السويس الطبي، وشارك في العملية الدقيقة كل من الدكتورة آية رأفت، أخصائي الرمد، والدكتور أمير مجدي، استشاري التخدير، والمشرفة على التمريض هانم محمد.

ويشهد قسم الرمد بمجمع السويس الطبي تطورًا كبيرًا في الأداء والخدمات المقدمة خلال الفترة الحالية، ليقدم نموذجًا متميزًا في تقديم الرعاية العاجلة والدقيقة لحالات العيون المعقدة، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.