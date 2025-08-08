توريد القمح في أسوان يتجاوز المستهدف بزيادة 83% عن العام الماضي (صور)

أسوان - إيهاب عمران:

تواصل مديرية التموين بمحافظة أسوان، بالتنسيق مع الجهات المختصة، تكثيف جهودها لتجاوز المستهدف من كميات القمح المُوردة لموسم الحصاد الحالي 2025، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ووصل إجمالي الكميات التي تم توريدها حتى الآن إلى 553 ألفًا و740 طنًا، منذ بداية موسم التوريد في منتصف أبريل الماضي، بزيادة تجاوزت 83% مقارنةً بنفس الفترة من موسم الحصاد للعام الماضي 2024.

وقال المهندس خالد أبو القاسم، مدير عام مديرية التموين بأسوان: "إن المديرية تعمل وفقًا لتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، على تشجيع المزارعين لتوريد أكبر كمية ممكنة من القمح، نظرًا لما يمثله من أهمية استراتيجية كبرى، قبل انتهاء موسم التوريد في منتصف أغسطس الجاري".

وأشار "أبو القاسم" إلى أن كميات القمح التي يتم استلامها من المزارعين تُورَّد إلى الصوامع والشون والبناكر المنتشرة داخل نطاق المحافظة، بالإضافة إلى الصوامع بالمحافظات المجاورة التي تم التنسيق معها لاستقبال الفائض، مثل الترامسة والمراشدة بقنا، إسنا، سوهاج، بني سويف، الفيوم، والمنيا.