حادث انقلاب سيارة يودي بحياة شاب ويصيب 4 آخرين في الإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهد طريق الإسماعيلية الصحراوي، صباح اليوم، حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالقرب من نزلة كوبري 76 في اتجاه القاهرة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة أربعة آخرين بإصابات متفرقة.

وتلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية بلاغًا بالحادث، فانتقلت سيارات الإسعاف على الفور إلى موقع البلاغ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة العاشر من رمضان لتلقي العلاج اللازم، فيما تم التحفظ على جثمان المتوفى بموقع الحادث لحين انتهاء المعاينات والتصريح بالنقل.

وأفادت مصادر طبية بأن الحادث أسفر عن إصابة كل من:

- إبراهيم حسن محمد (17 عامًا – من مدينة طنطا): باشتباه كسر في الذراع الأيسر، وكدمات وسحجات متفرقة.

- أحمد مجدي رميس (35 عامًا – من طنطا): جرح قطعي في مؤخرة الرأس طوله 4 سنتيمترات، وكدمات وسحجات.

- محمد عبد العزيز العمري (35 عامًا – من طنطا): كدمات وسحجات متعددة.

- مصطفى كامل مصطفى (37 عامًا – من طنطا): كدمات وسحجات متفرقة.

كما أسفر الحادث عن وفاة متولي عادل متولي (36 عامًا – من طنطا) في موقع الحادث.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق للوقوف على ملابسات الواقعة.