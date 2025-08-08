منع والدها عنها الهاتف.. طالبة جامعية تنهي حياتها شنقًا في قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

أنهت طالبة جامعية حياتها، اليوم الجمعة، شنقًا داخل منزلها في إحدى القرى التابعة لدائرة مركز قنا، وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بالعثور على جثة فتاة داخل منزل في إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة على الفور، وتبين بعد الفحص العثور على جثة "أ"، تبلغ من العمر 20 عامًا، طالبة جامعية تُعاني من أزمة نفسية، وأنها أنهت حياتها شنقًا بعد أن أخذ والدها منها هاتفها المحمول (الموبايل)، في إحدى القرى التابعة لدائرة المركز.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساعدة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.