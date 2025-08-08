إعلان

بعد أسبوع من الألم.. وفاة حالة رابعة في حادث انفجار مطعم سوهاج

03:22 م الجمعة 08 أغسطس 2025

الضحية الرابعة في حادث مطعم سوهاج

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج - عمار عبد الواحد:

سادت حالة من الحزن في محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، عقب إعلان وفاة الشاب أحمد سعد أحمد، البالغ من العمر 28 عامًا، متأثرًا بإصابته البالغة في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم مأكولات سريعة بميدان الشبان المسلمين بحي شرق سوهاج، مساء الجمعة الماضية.

وكان الشاب قد أُصيب بحروق من الدرجة الثالثة في الصدر والوجه والبطن، بنسبة بلغت نحو 65%، وجرى نقله إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الرعاية الطبية، إلا أن حالته الصحية تدهورت، وفارق الحياة متأثرًا بإصابته أثناء تلقي العلاج.

وبوفاته، ارتفع عدد ضحايا الحادث إلى أربعة، وسط أجواء من الحزن والأسى بين الأهالي.

وكانت أسطوانة بوتاجاز قد انفجرت داخل المطعم نفسه، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا آخرين بحروق وجروح متفرقة في أنحاء متفرقة من الجسم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة سوهاج أسبوع من الألم انفجار مطعم مطعم مأكولات ميدان الشبان المسلمين حي شرق سوهاج
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان