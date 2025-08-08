بعد أسبوع من الألم.. وفاة حالة رابعة في حادث انفجار مطعم سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

سادت حالة من الحزن في محافظة سوهاج، اليوم الجمعة، عقب إعلان وفاة الشاب أحمد سعد أحمد، البالغ من العمر 28 عامًا، متأثرًا بإصابته البالغة في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم مأكولات سريعة بميدان الشبان المسلمين بحي شرق سوهاج، مساء الجمعة الماضية.

وكان الشاب قد أُصيب بحروق من الدرجة الثالثة في الصدر والوجه والبطن، بنسبة بلغت نحو 65%، وجرى نقله إلى مستشفى سوهاج العام لتلقي الرعاية الطبية، إلا أن حالته الصحية تدهورت، وفارق الحياة متأثرًا بإصابته أثناء تلقي العلاج.

وبوفاته، ارتفع عدد ضحايا الحادث إلى أربعة، وسط أجواء من الحزن والأسى بين الأهالي.

وكانت أسطوانة بوتاجاز قد انفجرت داخل المطعم نفسه، ما أسفر عن إصابة 13 شخصًا آخرين بحروق وجروح متفرقة في أنحاء متفرقة من الجسم.