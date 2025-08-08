وفاة مُسن غرقًا داخل نادي ضباط فايد بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهدت مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، واقعة غرق رجل مُسن داخل نادي ضباط فايد، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بتوقف عضلة القلب والتنفس.

وتلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية، بلاغًا يُفيد بسقوط أحد رواد النادي في المياه. وعلى الفور، انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الضحية يُدعى محمد رمضان عوض أحمد، يبلغ من العمر 70 عامًا، ويقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

ووفقًا للفحص الطبي المبدئي، تعرض المتوفى لتوقف كامل بعضلة القلب والتنفس نتيجة الغرق، وجرى نقل جثمانه إلى مستشفى فايد المركزي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتجري الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة وظروف حدوثها.