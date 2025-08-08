إعلان

وفاة مُسن غرقًا داخل نادي ضباط فايد بالإسماعيلية

03:12 م الجمعة 08 أغسطس 2025

جثة - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

شهدت مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، واقعة غرق رجل مُسن داخل نادي ضباط فايد، ما أسفر عن وفاته متأثرًا بتوقف عضلة القلب والتنفس.

وتلقى مرفق إسعاف الإسماعيلية، بلاغًا يُفيد بسقوط أحد رواد النادي في المياه. وعلى الفور، انتقلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الضحية يُدعى محمد رمضان عوض أحمد، يبلغ من العمر 70 عامًا، ويقيم بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

ووفقًا للفحص الطبي المبدئي، تعرض المتوفى لتوقف كامل بعضلة القلب والتنفس نتيجة الغرق، وجرى نقل جثمانه إلى مستشفى فايد المركزي، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وتجري الجهات المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة وظروف حدوثها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظة الإسماعيلية أميرة يوسف نادي ضباط فايد مرفق إسعاف الإسماعيلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان