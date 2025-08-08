الميراث أنهى حياتها.. تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها وشقيقته في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

خيّم الحزن على أهالي قرية نزلة خيال التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، بعدما لقيت سيدة في منتصف الثلاثينيات من عمرها مصرعها، إثر مشادة تطورت إلى مشاجرة بينها وبين زوجها وشقيقته، بسبب خلافات حول الميراث.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارًا من مركز شرطة أبو كبير، يفيد بوفاة سيدة تُدعى "نورا. ال. م. ع" وتبلغ من العمر 35 عامًا. وأشارت عائلتها بأصابع الاتهام إلى زوجها وشقيقته، متهمين إياهما بالتسبب في وفاتها عقب مشادات متكررة حول الميراث.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ بقيادة المقدم أحمد سليم، رئيس مباحث المركز، وتم ضبط الزوج وشقيقته واقتيادهما إلى ديوان المركز، وعُرضا على النيابة العامة التي بدأت التحقيق في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم إداري.

- تفاصيل الواقعة

بدأت القصة بخلافات متكررة بين الزوج وزوجته بشأن الميراث الذي تطالب به شقيقة الزوج، حيث رفضت الزوجة الاعتراف بحقها، وحدثت مشادات دفعت الزوجة إلى مغادرة منزلها والعودة إلى بيت عائلتها، قبل أن تُعاد مرة أخرى بعد تدخل أهل الخير.

لكن التوتر ظل قائمًا. وفي صباح يوم الواقعة، تجدد الخلاف داخل المنزل، حين طالبت شقيقة الزوج بنصيبها الشرعي من الميراث، بينما أنكرت الزوجة ذلك، ليتدخل الزوج هذه المرة مؤيدًا شقيقته ومدافعًا عن حقها.

تطور الأمر إلى مشاجرة كلامية ثم اعتداء جسدي بين الطرفين. ورغم تدخل الجيران وفض المشاجرة، فإن الزوجة شعرت بحالة إعياء شديدة في مساء اليوم نفسه، وتم نقلها إلى المستشفى، لكنها توفيت فور وصولها.

اتهمت أسرة الضحية الزوج وشقيقته بالتعدي عليها بالضرب ما تسبب في وفاتها، بينما أشار آخرون إلى أنها توفيت نتيجة حالة نفسية سيئة وحزن شديد بعد المشادة.

جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وقررت جهات التحقيق انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة، في وقت لا تزال فيه التحريات مستمرة لكشف ملابسات الحادث.

وأعرب أهالي القرية عن حزنهم الشديد لفقدان الزوجة الشابة، التي رحلت تاركةً خلفها أطفالًا في عمر الزهور، وسط حالة من الغضب والانقسام حول ظروف وفاتها.