"حياة كريمة" توفر خدمات طبية مجانية لـ1296 مواطنًا بالمنيا - صور

المنيا - جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار جهود القطاع الصحي في تنفيذ القوافل الطبية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة.

وأوضح الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية نزلة العمودين التابعة لمركز سمالوط، على مدار يومين، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لأهالي القرية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن القافلة شهدت إقبالًا كبيرًا، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1296 مواطنًا، مع صرف الأدوية اللازمة وإجراء الفحوصات المعملية مجانًا. وتوزعت الحالات على عدة تخصصات، جاءت كالتالي: الباطنة 224 حالة، الجراحة 299، النساء 49، الأطفال 248، الجلدية 361، والأنف والأذن والحنجرة 115 حالة.

وأوضحت الدكتورة وفاء عادل، مسؤولة القوافل الطبية بالمديرية، أنه جرى الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ101 مواطن، وتحويل 4 حالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج.

وجرى إجراء 111 تحليل دم، و104 تحاليل بول وبراز، إلى جانب 4 حالات موجات صوتية و7 أشعة سينية، فضلًا عن عقد 9 ندوات تثقيف صحي حضرها 124 مواطنًا.