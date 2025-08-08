بسبب عطل كهربائي.. ‬انقطاع مفاجئ لمياه الشرب بعدة مناطق بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، عن حدوث انقطاع مفاجئ في مياه الشرب بعدد من قرى ومناطق المركز، نتيجة عطل مفاجئ في محطة مياه الكشلة.

وذكرت الوحدة المحلية، في بيان رسمي، أن محطة مياه الكشلة توقفت عن العمل بشكل مفاجئ، ما تسبب في ضعف وانقطاع المياه في قرى: شابة، والعجوزين، والكنيسة، وكفر العرب، وطريق دسوق – كفر الشيخ، ومنطقة الكشلة، إلى جانب عدد من المناطق المتفرقة.

وأوضحت الوحدة المحلية أن السبب في توقف المحطة يرجع إلى عطل مفاجئ بكابل الكهرباء الأرضي المغذي للمحطة، وهو عطل خارج عن الإرادة، مؤكدة أن فرق الطوارئ تعمل حاليًا على إصلاحه في أسرع وقت ممكن.

وقدمت رئاسة مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب، اعتذارها للأهالي عن هذا الانقطاع المفاجئ، مؤكدة حرصها على سرعة إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.