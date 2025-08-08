إعلان

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب بالشرقية

02:15 م الجمعة 08 أغسطس 2025

الشرقية - ياسمين عزت:

استقبل مستشفى العاشر الجامعي بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، 6 مصابين جراء حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الأوسطي وتم تقديم الخدمات الطبية لهم.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يشير إلى انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الأوسطي بالقرب من العاشر من رمضان، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي.

وانتقل عدد من القوات الأمنية إلى موقع الحادث لمباشرته، وتم التعرف على الأسباب الأولية الحادث إذ انقلبت سيارة ربع نقل ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى وأخطرت جهات التحقيقات بعدما تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة.

