الإنقاذ النهري يواصل البحث عن غريق "المنير" في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

تكثف فرق الإنقاذ النهري في محافظة الشرقية، جهودها للعثور على جثمان شخص غرق بمياه قرية المنير التابعة لمركز مشتول السوق، بحسب بلاغ تقدم به الأهالي.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت، إخطارًا من مركز شرطة مشتول السوق، يفيد بورود بلاغ من الأهالي عبر شرطة النجدة، يُفيد بغرق مواطن في المياه بالقرب من كوبري الهويس، ضمن نطاق المركز.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية المختصة إلى موقع البلاغ، بينما يواصل رجال الإنقاذ النهري أعمال البحث عن الجثمان.

جرى تحرير محضر بالواقعة، حمل رقم 2181 إداري مشتول السوق، وسُجل برقم أحوال 195 بتاريخ 8 أغسطس الجاري، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.