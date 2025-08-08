إعلان

رحل أثناء أداء واجبه.. وفاة طبيب بمستشفى التأمين الصحي بالمنصورة

01:57 م الجمعة 08 أغسطس 2025

الدقهلية - رامي محمود:

شهد مستشفى التأمين الصحي في المنصورة، اليوم الجمعة، وفاة طبيب طوارئ شاب أثناء تأدية عمله، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة داخل المستشفى.

ونعى عدد كبير من زملائه الأطباء الطبيب الراحل عبد اللطيف فرج محمد، الذي وافته المنية أثناء قيامه بواجبه المهني والإنساني في رعاية المرضى بقسم الطوارئ.

وأصدرت نقابة أطباء مصر ونقابة أطباء الدقهلية بيانين نعتا فيهما الطبيب الشاب، معربتين عن خالص التعازي لأسرته وزملائه، سائلين الله أن يتغمده برحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وجاء في بيان نقابة أطباء مصر: "ننعى شهيد الواجب في محراب الطوارئ"، بينما أكدت نقابة أطباء الدقهلية أن الراحل كان مثالاً للتفاني والإخلاص في عمله.

