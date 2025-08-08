المنوفية - أحمد الباهي:

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن تحرير 740 محضرًا تموينيًا خلال الأسبوع الجاري، في حملات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية.

أتى ذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وقطاعات التموين والصحة والطب البيطري والبيئة، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين وحماية المواطنين من الغش التجاري.

وتنوّعت المخالفات بين 447 محضرًا للمخابز تضمنت نقص الوزن، وعدم مطابقة المواصفات، وسوء النظافة، و293 محضرًا للأسواق شملت عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر الرسمي، وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، وغيرها من المخالفات التموينية.

وأوضح المحاسب أسامة عز الدين، مدير مديرية التموين بالمحافظة، أن أبرز القضايا تمثلت في:

- تحرير 4 محاضر جنح ضد أصحاب محلات أعلاف ومطحن في منوف، وضبط 12 طن نخالة خشنة مجهولة المصدر.

- ضبط 8 طن أرز بدون مستندات داخل محلات بقالة بمنوف.

- ضبط 5 طن حديد داخل مستودع بدبركي بغرض التربح غير المشروع.

- تحرير 20 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بنطاق المحافظة.

وفي الباجور، شنت الوحدة المحلية بالتعاون مع الطب البيطري حملة تفتيشية مفاجئة، أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل إحدى الثلاجات، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد محافظ المنوفية على متابعته اليومية لنتائج الحملات التموينية، وشدد على ضرورة التصدي بكل حزم لكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين أو عرض سلع فاسدة، لضمان توفير غذاء آمن وسليم للمواطنين.