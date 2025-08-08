يوم طبي شامل.. فحص 1085 مواطنًا في قافلة "حياة كريمة" ببني سويف (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

نظّمت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف، اليوم الجمعة، قافلة طبية مجانية بقرية الدير التابعة لمركز إهناسيا، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لدعم مستوى الخدمة الصحية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

شهدت القافلة توقيع الكشف الطبي على 1085 مواطنًا في 7 تخصصات هي: الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، والعظام، مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة.

وجرى خلال القافلة إجراء 105 تحاليل دم وطفيليات، و9 حالات أشعة عادية، إلى جانب تحويل حالتين إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات والعلاج.

وتضمنت الفعاليات تنظيم ندوات توعية صحية حضرها 160 مواطنًا، تناولت موضوعات متنوعة منها: الوقاية من فيروس كورونا، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية، والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية.

وشملت القافلة إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 300 مواطن، ضمن جهود الاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة وتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين.