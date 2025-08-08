طعنات في وضح النهار.. وفاة موظف على يد مدمن مخدرات بقنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

لفظ موظف أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى قنا الجامعي، متأثرًا بإصابته بطعنات نافذة على يد شاب مدمن لمخدر "الشابو"، في جزيرة الطوابية التابعة لقرية أولاد عمرو بمركز قنا.

بدأت الواقعة بتلقي مديرية أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قنا، يفيد بإصابة شخصين بجروح خطيرة نتيجة طعنات بآلة حادة على يد شاب كان في حالة هياج تحت تأثير المخدرات، داخل جزيرة الطوابية.

وبالفحص، تبيّن إصابة موظفين اثنين، وتم نقلهما إلى مستشفى قنا الجامعي في محاولة لإنقاذهما، إلا أن أحدهما، ويدعى "ر.ز"، توفي متأثرًا بجراحه بعد ساعات من وصوله.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، ووجهت بتكليف وحدة المباحث بالتحري وكشف ملابسات الجريمة.