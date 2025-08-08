إعلان

أثناء لهوه.. مصرع طفل دهسًا أسفل جرار زراعي في أشمون بالمنوفية

12:05 م الجمعة 08 أغسطس 2025

جثة - أرشيفية

المنوفية - أحمد الباهي:

لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه، اليوم الجمعة، إثر تعرضه للدهس أسفل عجلات جرار زراعي أثناء لهوه بأحد شوارع قرية كفر عون التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

وتلقى اللواء علاء الدين الجاحر، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد محمد أبو العزم، مأمور مركز شرطة أشمون، يُفيد بمصرع الطفل "عيد. أ. ع. ع"، 6 سنوات، مقيم بقرية كفر عون، بعد أن صدمه جرار زراعي أثناء لهوه في الشارع.

جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أشمون العام تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

محافظة المنوفية علاء الدين الجاحر جرار زراعي مصرع طفل حادث دهس
