السيطرة على حريق هائل بمخزن نباتات طبية في أبشواي بالفيوم

الفيوم - حسين فتحي:

تمكنت أجهزة الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق كبير اندلع بأحد مخازن النباتات الطبية والعطرية بمنطقة أبو جنشو التابعة لمركز أبشواي، دون وقوع إصابات بشرية.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العقيد محمد علاء توفيق، يفيد باندلاع حريق هائل داخل مخزن تابع لأحد تجار النباتات الطبية والعطرية.

وعلى الفور، تم الدفع بـ ثلاث سيارات إطفاء من الحماية المدنية، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق بعد نحو ساعتين من اشتعاله فجر اليوم الجمعة، قبل امتداده إلى الكتلة السكنية المجاورة.

وأكد مصدر أمني أن الخسائر المبدئية الناتجة عن الحريق تُقدّر بما يتجاوز مليون جنيه، فيما تم إخطار نيابة مركز أبشواي التي تولت التحقيق لكشف ملابسات الحادث وأسبابه.