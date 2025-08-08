بالمجان.. عيادات لعلاج مرضى السرطان في الخارجة بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن بدء تنفيذ مشروع إنشاء عيادات طبية متخصصة لعلاج مرضى السرطان بالمجان بمدينة الخارجة.

وأوضح المحافظ، أن المشروع يتضمن إقامة عيادات متخصصة في علاج الأورام داخل مقر جمعية واحة الخير لمرضى السرطان، على أن تتولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة تنفيذ المشروع، الذي يشمل أيضًا توسعات مستقبلية بمبنى الجمعية والعيادات لاستيعاب أكبر عدد ممكن من المرضى، إلى جانب إنشاء ساحة انتظار للسيارات.

وأشار "الزملوط" إلى أن وحدة الكشف المبكر عن الأورام، الموجودة بمقر الجمعية، تعمل بالتنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي لإعداد خطة مسح طبي للفئات المستهدفة، بهدف رفع نسب الشفاء والتعافي من خلال التشخيص والعلاج المبكر.

وقال محمد محسب، مدير جمعية واحة الخير لعلاج مرضى السرطان، إن الجمعية، بدعم من المحافظ، بصدد شراء جهاز علاج إشعاعي وجهاز أشعة رنين مغناطيسي حديث، لتوفير الخدمة الطبية المقدمة لأبناء المحافظة دون الحاجة للسفر خارجها.