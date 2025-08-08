محافظ أسيوط يهنئ الأقباط بصوم العذراء خلال زيارته لدير درنكة - صور

أسيوط - محمود عجمي:

أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، زيارة رسمية إلى دير السيدة العذراء بجبل درنكة، أحد أبرز محطات مسار العائلة المقدسة، وذلك لتقديم التهنئة لنيافة الأنبا يوأنس، أسقف إيبارشية أسيوط والبداري وساحل سليم، وسكرتير المجمع المقدس، ولشعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بمناسبة بدء احتفالات صوم السيدة العذراء وذكرى مرور العائلة المقدسة بأرض مصر، والتي تُقام سنويًا خلال الفترة من 7 إلى 21 أغسطس.

واستُقبل المحافظ بمراسم رسمية بدأت بعزف السلام الجمهوري، أعقبه عرض ترانيم قدّمه كورال الدير، ثم كلمة ترحيبية ألقاها الأنبا يوأنس، أعرب خلالها عن تقديره لمشاركة المحافظ في هذه المناسبة الروحية، مشيرًا إلى أن الدير يستقبل نحو 4 ملايين زائر سنويًا، ما يعكس مكانته الدينية والتاريخية والسياحية على المستويين المحلي والدولي.

وخلال كلمته، نقل المحافظ تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأقباط بهذه المناسبة، مؤكدًا أن ذكرى دخول العائلة المقدسة إلى مصر تمثل حدثًا فريدًا في التاريخ الإنساني، وتجسد مكانة مصر كأرض للسلام والبركة. كما أشار إلى أن محافظة أسيوط تفخر بوجود موقعين رئيسيين على مسار الرحلة، من بينها دير جبل درنكة، الذي يُعد من أبرز المقاصد الدينية في البلاد.

وأشاد "أبو النصر" بحُسن تنظيم الفعاليات والخدمات المقدمة للزوار بأسعار رمزية، مثمنًا جهود الكنيسة في توفير أجواء روحانية متميزة. كما أعرب عن تقديره لدور الأنبا يوأنس في تعزيز قيم الوحدة الوطنية، داعيًا إلى استمرار التعاون لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام الزيارة، وجّه المحافظ الشكر لكافة الجهات المشاركة في تنظيم وتأمين الاحتفالات، وعلى رأسها مديرية الأمن، وإدارات المرور والحماية المدنية، والوحدة المحلية، وهيئة تنشيط السياحة، لما بذلوه من جهود لضمان أجواء آمنة ومريحة للزوار.

كما تفقد المحافظ عددًا من الأكمنة والتمركزات الأمنية بمحيط الدير، مشيدًا بيقظة رجال الشرطة واستعدادهم الكامل لتأمين الفعاليات، بما يعكس حالة الاستقرار التي تنعم بها المحافظة.

يُذكر أن دير السيدة العذراء بجبل درنكة، الواقع على بُعد 10 كيلومترات غرب مدينة أسيوط، وعلى ارتفاع 100 متر من سطح الأرض، يُعد من أقدم المزارات المسيحية في مصر، ويشهد سنويًا احتفالات حاشدة بعيد صعود جسد السيدة العذراء في 21 أغسطس، تتخللها صلوات وطقوس روحانية وموكب الأيقونة، وسط أجواء إيمانية مميزة تستقطب آلاف الزوار من داخل مصر وخارجها.