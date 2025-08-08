مصرع شاب في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي شاب مصرعه، اليوم الجمعة، في حادث مروري بقرية القصر التابعة لمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوصول جثة شاب توفي في حادث سير إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام.

وتبين من التحريات مصرع الشاب أحمد محمد أحمد محمد عيد، 18 عامًا، من أبناء قرية القصر، إثر انقلاب دراجته النارية على الطريق الواصل بين قريتي "الموهوب" و"القصر".

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالحادث، وأُخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.