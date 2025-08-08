وزير التعليم يجدد الثقة في عادل عتلم وكيلا لمديرية تعليم جنوب سيناء

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، صدور قرار من وزير التربية والتعليم بتجديد الثقة في عادل عتلم، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ويأتي القرار تتويجًا لمسيرة حافلة بالعطاء والجهود التي شهدت نقلة نوعية في قطاع التعليم داخل جنوب سيناء.

وأعرب "عتلم" عن شكره وتقديره للدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على هذه الثقة الغالية، مؤكدًا عزمه على بذل مزيد من الجهد للارتقاء بمنظومة التعليم، في ظل الدعم الكبير الذي يقدمه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.