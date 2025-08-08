إعلان

وزير التعليم يجدد الثقة في عادل عتلم وكيلا لمديرية تعليم جنوب سيناء

10:50 ص الجمعة 08 أغسطس 2025

عادل عتلم - مدير مديرية التربية والتعليم

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، صدور قرار من وزير التربية والتعليم بتجديد الثقة في عادل عتلم، وكيلًا لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

ويأتي القرار تتويجًا لمسيرة حافلة بالعطاء والجهود التي شهدت نقلة نوعية في قطاع التعليم داخل جنوب سيناء.

وأعرب "عتلم" عن شكره وتقديره للدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على هذه الثقة الغالية، مؤكدًا عزمه على بذل مزيد من الجهد للارتقاء بمنظومة التعليم، في ظل الدعم الكبير الذي يقدمه الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء وزير التربية والتعليم الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء
