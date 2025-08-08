بينهم 10 سياح.. أسماء المصابين في حادث مرسى علم

كتب - محمد محروس:

أصيب 16 شخص بينهم 10 سياح من جنسيات مختلفة، مساء الخميس، في حادث تصادم بين ثلاث سيارات على طريق القصير – مرسى علم جنوبي محافظة البحر الأحمر.

كشف مصدر بمحافظة البحر الأحمر عن أسماء المصابين في الحادث، وهم: يانفور جاك (18 سنة)، أوديتا مالتيشكوفا (18 سنة)، أوليس آدم (26 سنة)، مارلين تريد دي سيلفا (37 سنة)، يالانا (5 سنوات)، لوسيا (6 سنوات)، نيكولا كالوزا (19 سنة)، كونراد كالوزا (12 سنة)، ريتشارد سيلفا (36 سنة)، إيلونا كالوزا (29 سنة)، ميخا كالوزا (41 سنة)، أحمد فوزي عباس (29 سنة)، محمود العزب محمد (37 سنة)، تريزا إبراهيم ويليم (23 سنة)، ريمون راشد يوسف (28 سنة)، حسن سيد محمد (24 سنة)، أحمد سيد أحمد (50 سنة).

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين ثلاث سيارات إحداها من نوع "جيب سفاري" واثنتان من نوع "كوستر"، ما أسفر عن إصابة 16 شخصًا، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع التصادم.

تبين أن الحادث أسفر عن 10 سياح أجانب، بينهم 4 بولنديين و4 ألمان، بالإضافة إلى شخصين لم يتم التعرف عليهما بعد، إلى جانب 6 مصريين. ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى القصير المركزي ومستشفى بورتو غالب لتلقي الإسعافات اللازمة والرعاية الطبية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث وأسبابه.