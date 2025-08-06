‬كفر الشيخ يشكو "الاتصالات" لاتحاد الكرة بسبب نسبة انتقال "كفتة" لإنبي

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تقدمت إدارة نادي كفر الشيخ الرياضي، اليوم الأربعاء، بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد نادي المصرية للاتصالات، بسبب رفض الأخير صرف نسبة 25% من صفقة انتقال اللاعب أحمد إسماعيل، الشهير بـ"كفتة"، إلى نادي إنبي مقابل 5 ملايين جنيه.

وكشفت الشكوى المقدمة أن نادي كفر الشيخ كان قد أبرم اتفاقًا مع المصرية للاتصالات بتاريخ 5 أغسطس 2022، ينص في بنده الثالث على أحقية كفر الشيخ في الحصول على 25% من قيمة انتقال اللاعب إلى أي نادٍ آخر.

وأوضحت إدارة نادي كفر الشيخ أن المصرية للاتصالات قامت ببيع اللاعب إلى نادي إنبي خلال موسم 2025–2026، دون سداد النسبة المتفق عليها حتى الآن لخزينة النادي.

وكان مجلس إدارة نادي إنبي قد أنهى إجراءات التعاقد مع أحمد إسماعيل "كفتة" لمدة 3 مواسم مقابل 5 ملايين جنيه، مع بند يمنح المصرية للاتصالات نسبة 20% حال إعادة بيع اللاعب مستقبلاً، وذلك بعد انتهاء فترة إعارته من نادي كهرباء الإسماعيلية في الموسم المنقضي.