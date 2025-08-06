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‬السيطرة على حريق في مدخنة مطعم برجر أمام قسم أول شبرا الخيمة (صور)

09:00 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

حريق في مدخنة مطعم برجر

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، في السيطرة على حريق محدود اندلع بموتور مدخنة أحد محال البرجر أمام قسم أول شبرا الخيمة، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة العمليات، بلاغًا بتصاعد أدخنة ونشوب حريق في مطعم برجر، وعلى الفور، تحركت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المحال المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الحريق نتج عن ماس كهربائي في موتور المدخنة، وتمت السيطرة عليه بالكامل، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

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حريق في مدخنة مطعم برجر ?السيطرة على حريق في مدخنة مطعم قوات الحماية المدنية بالقليوبية قسم أول شبرا الخيمة
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