‬السيطرة على حريق في مدخنة مطعم برجر أمام قسم أول شبرا الخيمة (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، في السيطرة على حريق محدود اندلع بموتور مدخنة أحد محال البرجر أمام قسم أول شبرا الخيمة، دون وقوع إصابات.

وتلقت غرفة العمليات، بلاغًا بتصاعد أدخنة ونشوب حريق في مطعم برجر، وعلى الفور، تحركت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل امتداده إلى المحال المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية، أن الحريق نتج عن ماس كهربائي في موتور المدخنة، وتمت السيطرة عليه بالكامل، دون تسجيل أي خسائر بشرية.