‬القضاء يُنهي الجدل حول "مبنى شاهر" بسوهاج.. ويؤيد قرارات المحافظة

سوهاج - عمار عبدالواحد:

أسدلت محكمة القضاء الإداري بسوهاج الستار على النزاع القائم بشأن المبنى المعروف إعلاميًا بـ"مبنى شاهر"، بإصدارها حكمًا نهائيًا لصالح محافظة سوهاج، في الدعوى المستعجلة المقامة ضد المحافظ وآخرين، بشأن قرار إزالة المبنى الكائن بميدان الشبان المسلمين.

وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة، وألزمت المدعي بالمصروفات، في الدعوى التي طالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم 2 لسنة 2025، الصادر عن الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج.

وأصدرت محكمة بندر سوهاج الجزئية حكمًا آخر لصالح المحافظة، في الدعوى المقامة من محافظ سوهاج ورئيس لجنة حساب الخدمات والتنمية المحلية، وقضى منطوق الحكم بإخلاء المدعى عليه من العقار محل النزاع، وألزمته بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

ويقع مبنى "شاهر" عند التقاء شارعي الجهاد الشرقي والغربي بميدان الشبان المسلمين، ويتكون من خمسة طوابق، وقد صدر بشأنه قرار إزالة كامل حتى سطح الأرض بسبب خطورته الإنشائية، وتم تنفيذ القرار بإشراف هندسي متخصص، وبعد الحصول على التراخيص اللازمة، حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

ويأتي هذا التحرك في إطار توجيهات اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بضرورة التصدي لأي مخالفات تهدد السلامة العامة، وحماية أملاك الدولة، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المنشآت الآيلة للسقوط، بما يحقق الانضباط العمراني داخل المحافظة.