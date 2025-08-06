إعلان

محافظ سوهاج يُحيل 3 مسؤولين بقرية الحواويش للتحقيق (صور)

08:43 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محافظ سوهاج يُحيل 3 مسؤولين بقرية الحواويش للتحقيق (9)
  • عرض 9 صورة
    محافظ سوهاج يُحيل 3 مسؤولين بقرية الحواويش للتحقيق (6)
  • عرض 9 صورة
    محافظ سوهاج يُحيل 3 مسؤولين بقرية الحواويش للتحقيق (5)
  • عرض 9 صورة
    محافظ سوهاج يُحيل 3 مسؤولين بقرية الحواويش للتحقيق (4)
  • عرض 9 صورة
    محافظ سوهاج يُحيل 3 مسؤولين بقرية الحواويش للتحقيق (2)
  • عرض 9 صورة
    محافظ سوهاج يُحيل 3 مسؤولين بقرية الحواويش للتحقيق (1)
  • عرض 9 صورة
    محافظ سوهاج يُحيل 3 مسؤولين بقرية الحواويش للتحقيق (7)
  • عرض 9 صورة
    محافظ سوهاج يُحيل 3 مسؤولين بقرية الحواويش للتحقيق (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أجرى اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية مفاجئة بقرية الحواويش التابعة لمركز أخميم.

يأتي ذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على الأوضاع العامة بالشوارع، والتفاعل المباشر مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد الوحدة المحلية لقرية الحواويش، ولاحظ تغيب عدد من العاملين، ما دفعه لتوجيه مراجعة دفاتر الحضور والانصراف، وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتغيبين دون إذن أو مبرر.

وقرر المحافظ إحالة كل من: رئيس الوحدة، وسكرتير القرية، ومدير الشؤون الإدارية للتحقيق، مع إيقاف مدير الشؤون الإدارية عن العمل نظرًا لسوء مستوى النظافة داخل الوحدة.

وشملت الجولة تفقد الوحدة الاجتماعية، ثم الوحدة الصحية بالقرية، حيث وجّه المحافظ بمراجعة سجلات الحضور والانصراف، والتقى عددًا من المواطنين، ووجّه بتلبية طلباتهم وتيسير الإجراءات عليهم، إلى جانب رفع مستوى النظافة، وتقديم أفضل الخدمات الصحية الممكنة.

وأعرب المحافظ عن استيائه من تدني مستوى النظافة، ووجه بسرعة رفع المخلفات وتحسين البيئة العامة، كما عرض خطة لرصف ورفع كفاءة طريق الحواويش بطول 3500 متر، مع السعي لتوفير الاعتماد المالي اللازم للمشروع.

واستمع المحافظ إلى عدد من شكاوى ومطالب الأهالي، ووجّه بتنفيذ عدد منها على الفور، مع تكليف الجهات المعنية بدراسة بقية الطلبات تمهيدًا لتنفيذها.

تأتي هذه الجولات المفاجئة ضمن خطة المحافظة لمتابعة الأداء الخدمي والتفاعل المباشر مع المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة في مختلف قرى ومراكز محافظة سوهاج.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج قرية الحواويش مركز أخميم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي من الأكاديمية العسكرية: مصر مستقرة.. والإصلاح الاقتصادي مستمر
بعد موافقة الرئيس.. الحكومة تعلن الموعد الجديد لافتتاح المتحف المصري الكبير
ارتفاع الرطوبة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل