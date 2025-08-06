محافظ سوهاج يُحيل 3 مسؤولين بقرية الحواويش للتحقيق (صور)

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أجرى اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية مفاجئة بقرية الحواويش التابعة لمركز أخميم.

يأتي ذلك في إطار حرصه على المتابعة الميدانية لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على الأوضاع العامة بالشوارع، والتفاعل المباشر مع الأهالي والاستماع إلى مطالبهم.

بدأ المحافظ الجولة بتفقد الوحدة المحلية لقرية الحواويش، ولاحظ تغيب عدد من العاملين، ما دفعه لتوجيه مراجعة دفاتر الحضور والانصراف، وشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتغيبين دون إذن أو مبرر.

وقرر المحافظ إحالة كل من: رئيس الوحدة، وسكرتير القرية، ومدير الشؤون الإدارية للتحقيق، مع إيقاف مدير الشؤون الإدارية عن العمل نظرًا لسوء مستوى النظافة داخل الوحدة.

وشملت الجولة تفقد الوحدة الاجتماعية، ثم الوحدة الصحية بالقرية، حيث وجّه المحافظ بمراجعة سجلات الحضور والانصراف، والتقى عددًا من المواطنين، ووجّه بتلبية طلباتهم وتيسير الإجراءات عليهم، إلى جانب رفع مستوى النظافة، وتقديم أفضل الخدمات الصحية الممكنة.

وأعرب المحافظ عن استيائه من تدني مستوى النظافة، ووجه بسرعة رفع المخلفات وتحسين البيئة العامة، كما عرض خطة لرصف ورفع كفاءة طريق الحواويش بطول 3500 متر، مع السعي لتوفير الاعتماد المالي اللازم للمشروع.

واستمع المحافظ إلى عدد من شكاوى ومطالب الأهالي، ووجّه بتنفيذ عدد منها على الفور، مع تكليف الجهات المعنية بدراسة بقية الطلبات تمهيدًا لتنفيذها.

تأتي هذه الجولات المفاجئة ضمن خطة المحافظة لمتابعة الأداء الخدمي والتفاعل المباشر مع المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الحياة في مختلف قرى ومراكز محافظة سوهاج.