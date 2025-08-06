حملة مكبرة في سوهاج لرفع الإشغالات بشوارع مدينة ناصر - صور

سوهاج - عمار عبد الواحد:

قاد الدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات وضبط المخالفات بشوارع مدينة ناصر.

أتى ذلك بحضور علي لطفي، رئيس حي شرق سوهاج، وممثلي شرطة المرافق، وإدارة المرور، تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، بشأن تحقيق الانضباط المروري والحضاري في شوارع وميادين المحافظة.

وأوضح السكرتير المساعد أن الحملة نُفذت بالتنسيق بين حي شرق، وشرطة المرافق، وإدارة المرور، وأسفرت عن رفع عدد من الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، وتحرير محاضر للمخالفين.

وتفقدت الحملة سوق ناصر الحضري، لمتابعة مدى التزام الباعة الجائلين بالأماكن المخصصة لهم داخل السوق.

وأكد "حلمي" أن السوق الجديد يتمتع بإمكانيات مناسبة وبيئة منظمة، ويشهد إقبالًا متزايدًا من المواطنين، لافتًا إلى أهمية التزام الباعة بالتواجد داخله، بما يضمن بيئة عمل آمنة، ويسهم في تحقيق السيولة المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضاف "حلمي"، أن الحملة تأتي ضمن خطة متكاملة لرفع الإشغالات وفرض الانضباط، تنفيذًا لتعليمات محافظ سوهاج، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات، واستمرار تنفيذ الحملات بشكل يومي بمختلف المدن والمراكز، للحفاظ على المظهر الحضاري للشارع السوهاجي.