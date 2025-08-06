السيطرة على حريق اندلع داخل فرن بكفر شكر في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من السيطرة على حريق اندلع داخل فرن بدائرة مركز شرطة كفر شكر، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتلقى اللواء هيثم شحاته، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق في فرن بطريق بنها - نزلة كوبري أسنيت، بدائرة مركز كفر شكر.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم الدفع بسيارتي إطفاء مدعومتين بسيارة إسعاف، حيث تمكنت القوات من السيطرة الكاملة على الحريق، وجارٍ تنفيذ عمليات التبريد لضمان عدم اشتعال النيران مجددًا.

ووفقًا للمعاينة الأولية، تبين أن الحريق نشب في جزء من سير الفرن أسفل عقار مكون من 6 طوابق، دون أن يمتد إلى باقي العقار.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب نشوب الحريق.