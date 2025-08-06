محافظ الدقهلية يطلق خطة تطوير شاملة لمنظومة النظافة بالمنصورة - صور

الدقهلية - رامي محمود:

أطلق اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، خطة شاملة لتطوير منظومة النظافة بنطاق حي شرق وغرب المنصورة.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ مع مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالمحافظة، ورئيس حي غرب المنصورة، ومسؤولي النظافة والحملة الميكانيكية.

وأصدر المحافظ توجيهات واضحة تضمنت ضمان حقوق العاملين واستقرار العمل من خلال:

- صرف مستحقات الشركات وعمال النظافة أولًا بأول، وعدم المساس بأي حقوق مالية.

- توفير أجور متميزة، وتدبير سكن ملائم للسائقين والعمال ضمن الخطة الجديدة.

- الالتزام الكامل بتوفير زي موحّد ومناسب لكل العاملين بالنظافة بما يليق بالصورة الحضارية لمدينة المنصورة.

ثانيًا: خريطة تشغيل متكاملة ومقسّمة تتضمن:

- إعداد خريطة تشغيل يومية تشمل جميع الشوارع الرئيسية والفرعية، مقسّمة إلى 8 قطاعات.

- تحديد أسماء العمال، ومشرفي الشركة، ومسؤولي الحي بكل قطاع.

- تخصيص معدات الرفع (سيارات، صناديق، أدوات نظافة) من الحد الأدنى للأقصى حسب كل قطاع.

- إنشاء آلية ربط مباشرة بين مشرفي الشركة ومشرفي الحي لضمان سرعة التعامل مع أي قصور.

ثالثًا: تحسين بيئة العمل والرفع من كفاءة المعدات من خلال:

- توفير صناديق قمامة جديدة مطابقة للمواصفات التي أثبتت كفاءتها.

- تزويد الحي بمكناسيات آلية لرفع كفاءة النظافة وسرعة التعامل.

- مداومة دهان البلدورات بالشوارع الرئيسية (نموذج موحّد بالأبيض والأسود) لتحسين المظهر البصري.

رابعًا: دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة من خلال تطبيق الآتي:

- العمل على دمج النباشين في المنظومة الرسمية للنظافة وتشجيعهم على العمل داخل منشآت الفرز الرسمية بمقر شركة "إيكارو" بمصنع المخلفات بسندوب.

وفي ختام الاجتماع، قال مرزوق أن:"النظافة مش بس مهمة إنسانية.. دي كمان صورة الدولة في الشارع، وكل العاملين فيها لازم نرفع من وضعهم ونحترم مجهودهم".

كما أكد المحافظ على أن: "التطوير الحقيقي يبدأ من وجود سيستم شفاف وواضح، ومتابعة يومية على الأرض.. مش هنسمح بأي فوضى أو تراخي".

وشدد اللواء طارق مرزوق على تنفيذ كل هذه التوجيهات خلال أسبوع من تاريخه، مع التأكيد على استمرار الحفاظ على مستوى النظافة الحالي دون تراجع، والرقابة الميدانية اليومية من مسؤولي الحي والإدارة المتكاملة للمخلفات.