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ولادة نادرة لتوأم ملتصق بمستشفى الزقازيق الجامعي (صورة)

06:46 م الأربعاء 06 أغسطس 2025

مستشفى الزقازيق الجامعي

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الشرقية - ياسمين عزت:

شهد قسم النساء والتوليد بمستشفى الزقازيق الجامعي، اليوم الأربعاء، حالة ولادة نادرة لتوأم ملتصق (Conjoined Twins)، لسيدة تبلغ من العمر 24 عامًا، في أول تجربة حمل لها، وسط استعدادات طبية مكثفة وتنسيق بين عدة تخصصات طبية.

وأوضح مصدر طبي، أن الحالة تم تشخيصها مبكرًا عن طريق الفحص بالموجات فوق الصوتية (السونار)، حيث تبين وجود جنينين ملتصقين من منطقة البطن.

وجرى تشكيل فريق طبي متكامل من أقسام النساء والتوليد، وجراحة الأطفال، والعناية المركزة، لمتابعة الحالة وتجهيزها للولادة.

وأجريت الولادة بنجاح عن طريق عملية قيصرية، وجرى استخراج التوأم وهما في حالة صحية مستقرة مبدئيًا، حيث جرى نقلهما إلى حضّانات الأطفال بالمستشفى لإجراء الفحوصات والتقييمات الطبية اللازمة.

ووفقًا للفحوصات الأولية، فإن التوأم يشتركان في الكبد والأمعاء الدموية، كما تبين وجود ثقب في القلب، ويجري حاليًا استكمال الفحوصات الدقيقة لتحديد مدى إمكانية إجراء جراحة لفصلهما، ووضع خطة علاجية مناسبة خلال الفترة المقبلة.

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النساء والتوليد ولادة نادرة لتوأم ملتصق مستشفى الزقازيق الجامعي الشرقية
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