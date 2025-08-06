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حبس المتهمين بالتعدي على وكيل مرشح حزب النور بالفيوم 4 أيام

06:38 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
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  • عرض 4 صورة
    التعدي على وكيل مرشح حزب النور بالفيوم
  • عرض 4 صورة
    التعدي على وكيل مرشح حزب النور بالفيوم
  • عرض 4 صورة
    التعدي على وكيل مرشح حزب النور بالفيوم
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الفيوم - حسين فتحى:

أصدرت نيابة بندر الفيوم قرارًا بحبس كل من: "محمد. س. س" و"هاني. ع. خ" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهما بالاعتداء على "محمد. ص"، الذي كان يحمل توكيلًا عن مرشح حزب النور في إحدى لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمنطقة دار الرماد، بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.

وتلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بوقوع اعتداء على وكيل مرشح داخل إحدى لجان الانتخابات بدائرة القسم.

وانتقلت على الفور قوة من الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبيّن أن المعتدى عليه هو "محمد. ص"، وكيل الدكتور حمادة سليمان، مرشح حزب النور في انتخابات مجلس الشيوخ، وأن المعتديين من سكان الحي، وكانا متواجدَين أمام اللجنة وقت وقوع الاعتداء.

جرى نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي الرعاية الطبية، فيما تم القبض على المتهمين واقتيادهما إلى ديوان القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

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